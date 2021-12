Turista é resgata após acidente em trilha na Chapada Diamantina

A turista mineira Nathalia Guimarães Oliveira, 28 anos, ficou ferida após um acidente na trilha do Pati, próximo à Cachoeira do Calixto, na Chapada Diamantina, e precisou ser resgatada por uma equipe do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar.

A situação ocorreu na tarde desta quarta-feira, 11, mas foi divulgada nesta quinta, 12. Segundo a Secretária de Segurança da Pública da Bahia (SSP-BA), a mulher foi levada para o aeroporto de Lençóis e de lá para o Hospital Itaquera.

Ainda de acordo com o órgão, a guia e brigadista da Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão, Fabiana Alves de Carvalho, ajudou no resgate da vítima, que estava em vale com mata densa, às margens de um córrego.

"Estamos felizes com mais uma ação bem-sucedida em uma região que em breve receberá uma Base Avançada (Bavan)", disse o tenente-coronel Renato Lima, comandante do Graer.

Nathalia Oliveira foi resgatada de uma área tensa de mata (Foto: Divulgação | SSP-BA)

adblock ativo