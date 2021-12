Turista desaparecido no Ano Novo já está com os pais

O turista Pedro Aflalo, de 34 anos, que estava desaparecido após passar o réveillon em Caraíva no Sul da Bahia, foi localizado nesta quarta-feria, 7, em Salvador.

De acordo com a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), ele foi identificado por um segurança no bairro do Santo Antônio Além do Carmo. Pedro foi levado para a delegacia onde prestou esclarecimento e se encontrou com os pais.

Ainda de acordo com o plantão da Deltur, Aflafo informou que estava viajando para refletir sobre a vida.

Aflafo deu entrada na pousada de Caraíva no dia 27 de dezembro e ficaria até o dia 4 de janeiro, quando não pegou o voo de volta para São Paulo, onde mora. Ele saiu do hotel para ir ao aeroporto, mas não chegou a embarcar.

