Turista de SP morre em Porto Seguro após infecção intestinal

Uma turista de 68 anos morreu neste domingo, 21, em Porto Seguro, após ficar 20 dias internada depois de uma infecção intestinal. Celina Mattos era de São José do Rio Preto (SP) e teve o problema de saúde após comer uma empada de camarão.

Segundo informações do Diário da Região, o filho da turista, Fábio Mattos, disse que no dia 2 de junho, Celina e o marido foram para praia onde ela comprou uma empada de camarão. O filho disse ainda que os exames necroscópicos apontaram como causa da morte infecção generalizada causada pela bactéria salmonela.

"No mesmo dia ela passou mal. Ela foi internada no dia 6 de junho. A viagem, que seria de uma semana, não terminou. Ela foi para a UTI onde permaneceu 20 dias internada e ontem (domingo, 21) morreu", disse ao Diário.

Celina Mattos ficou internada no Hospital Municipal de Porto Seguro. A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a unidade hospitalar mas não obteve sucesso.

O enterro está marcado para esta terça-feira, dia 23, após a chegada do traslado de Porto Seguro para Rio Preto.

