Turista de 50 anos morre afogado em praia de Porto Seguro

Um turista de Minas Gerais, de 50 anos, morreu afogado nesta segunda-feira, 5, na praia da orla norte de Porto Seguro. João Pedro Silverio Filho decidiu ir ao mar sozinho e avisou para a esposa que não iria para o fundo.

O delegado Rafael Zanini informou que mar estava agitado e o turista havia ingerido bebida alcóolica, o que pode ter contribuído para o afogamento. A esposa do turista o perdeu de vista e acionou o salva-vidas, que localizaram João Pedro já sem vida. Os salva-vidas e enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) utilizaram técnicas de reanimação, porém sem sucesso, segundo informações do site Radar 64.

No momento do acidente, chovia e os ventos chegam a 17 km/h. O turista estava em Porto Seguro desde o domingo, 4, em uma excursão de uma empresa de viagens. O corpo foi encaminhado para o instituto Médico Legal de Porto Seguro (IML), onde passa por necrópsia e será liberado para os familiares o enterrarem.

