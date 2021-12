Turista colombiano morre afogado em Ilhéus ao tentar fazer fotos subaquáticas

O turista colombiano Davi de Enrique Zambrano Macias, 31 anos, morreu afogado em uma praia de Ilhéus, a 460 km de Salvador, ao tentar fazer fotos subaquáticas. A vítima desapareceu na Praia de Acuípe, localizada na região sul do município, no último domingo, 25.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo do turista foi encontrado flutuando na manhã desta segunda-feira, 26, onde foi retirado da água por bombeiros do 5º Grupamento.

