Turista chinesa é encontrada morta em hotel de luxo de Trancoso

A turista chinesa Lee Hsio Chin, 58 anos, foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira, 20, em um hotel na localidade de Trancoso, município de Porto Seguro. Ela estava hospedada sozinha desde o dia 16 de janeiro e previa deixar o famoso destino turístico neste sábado, 21.

O corpo permanecia até o final da tarde no Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro, e só será liberado após o comparecimento de parentes, que já foram comunicados da sua morte pela direção do hotel.

As informações são da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Porto Seguro, através do delegado Carlos Enes, que está à frente das investigações para apurar a morte da mulher.

Um laudo técnico do IML vai apontar as causas da morte e, segundo o delegado, a partir de segunda-feira, 23, funcionários do hotel serão ouvidos para ajudar a esclarecer o ocorrido.

“Também já solicitamos as imagens de segurança do hotel, que devem nos mostrar mais detalhes da rotina dela e sobre os momentos que antecederam, sua morte”, disse o delegado, acrescentando que, conforme o registro de ocorrência policial, Lee Chin estava com trajes de banho e o corpo foi localizado dentro da piscina por um segurança privado.

Ainda de acordo com Carlos Enes, a polícia tem a informação que ela residia na China e mantinha negócios comerciais em São Paulo (SP). A ocorrência foi registrada durante a madrugada na 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro e encaminhada para a Deltur.

