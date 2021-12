Turista capixaba é morto em Porto Seguro; polícia suspeita de vingança

A Polícia Civil de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, descartou a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte – no caso do turista capixaba morto a tiros neste domingo, 1º. Everson Passos, de 38 anos, era empresário, dono do bar Guriri, ilha localizada em São Mateus (ES), cidade de onde era natural, e estava em Porto Seguro há quatro dias a passeio.

De acordo com a polícia, ele seguia para Trancoso, distrito de Porto Seguro, na companhia de uma amiga, quando resolveu parar em um posto de combustível. No local, os dois foram surpreendidos por homens armados. Os suspeitos efetuaram diversos disparos contra Everson, que foi atingido por aproximadamente 10 tiros. A mulher conseguiu fugir.

No carro da vítima, foram encontrados objetos de valor, além de R$ 2 mil em espécie. A polícia suspeita que Everson tenha sido vítima de uma vingança. Ninguém foi preso. O velório e o sepultamento serão realizados na cidade de São Mateus.

