Turista alemão morre afogado em praia de Lauro de Freitas

Os alertas feitos pela Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar), sobre o perigo de afogamento de turistas na orla da capital baiana, parece não ter surtido muito efeito.

Isso porque um turista alemão morreu afogado no domingo, 22, na praia de Busca Vida, localizada dentro de um condomínio fechado de mesmo nome, em Lauro de Freitas (Grande Salvador). Identificado como Georg Humbert Welzell, o homem tinha 57 anos e estava hospedado na casa de amigos, no lote 31 do empreendimento.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima se afogou durante banho de mar, por volta das 21h30. O homem ainda chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral de Camaçari, mas já chegou sem vida na unidade.

Conforme agentes da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, onde o caso vai ser investigado, Georg foi encontrado sujo de areia, sinal de que a maré o trouxe de volta para a beira da praia. Não foram encontrados sinais violência no corpo da vítima, mas a polícia ainda não informou detalhes das circunstâncias do afogamento.

A família de Georg já foi informada sobre sua morte, segundo funcionários do Instituto Médico legal Nina Rodrigues (IML). O funeral está sendo providenciado pelos familiares, com auxílio do Consulado Honorário da Alemanha em Salvador.

A TARDE entrou em contato com o consulado alemão, para obter informações sobre o enterro da vítima, mas foi informado de que só o Consulado Geral tem permissão para falar com a imprensa.

O Consulado Geral da Alemanha em Recife, que responde pela unidade honorária da capital baiana, pediu que fosse enviado um questionário de perguntas via e-mail, mas até o fechamento desta edição não respondeu à equipe de reportagem.

Perigo

A Salvamar considera a praia de Busca Vida um trecho de risco. Apesar de ser aberta ao público, quem quiser ter acesso ao local precisa se identificar na guarita do condomínio de mesmo nome.

Em visita ao local, nesta segunda, a equipe de A TARDE não encontrou salva-vidas presentes. Tentou falar com a administração do condomínio, mas não obteve sucesso.

Desde o começo dos jogos da Copa em Salvador até 18 de junho, a Salvamar registrou nove ocorrências de afogamento e realizou 139 orientações a banhistas em situação de risco - no trecho que vai do Jardim de Alah à praia de Aleluia (Lauro de Freitas).

