Túnel de 10 metros é descoberto em presídio de Ilhéus

Um túnel de 10 metros foi achado no presídio de Ilhéus (309 km de Salvador) nesta quarta-feira, 7. A construção fazia parte de um plano de fuga, segundo informações do Blog do Gusmão.

O canal, que foi encontrado no módulo I, onde há cerca de 240 presos, estava sendo escavado havia meses e os agentes prisionais o descobriram depois de uma investigação.

De acordo com o diretor da Instituição, Major Rebouças, os culpados já estão sendo investigados para que sejam punidos.

