Túnel com mais de três metros é descoberto em Conjunto Penal de Feira

Um túnel com mais de três metros de extensão foi descoberto no Conjunto Penal de Feira de Santana, durante uma operação de verificação de rotas de fuga. Sete detentos do Pavilhão 2, que estavam envolvidos na escavação, foram encaminhados para o isolamento preventivo da unidade.

O túnel foi descoberto na quarta-feira, 24, na cela 36, por agentes penitenciários e policiais da Companhia Independente de Guarda. A escavação era feita em direção à muralha ao fundo do pavilhão.

Segundo informações do site Acorda Cidade, o caso está sendo apurado e é possível que os presos sejam transferidos para o Presídio de Segurança Máxima de Serrinha. A operação foi realizada com o objetivo de frustrar o planejamento de fuga dos presos.

Somente neste semestre, o Conjunto Penal registrou duas fugas de presos.

