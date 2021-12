Túmulos são alvo de vandalismo em cemitério no interior da Bahia

Vários túmulos foram violados na madrugada desta quinta-feira, 13, em um cemitério na cidade de Livramento de Nossa Senhora (distante a 658 km de Salvador).

De acordo com informações do site L12 Notícias, nenhum corpo desapareceu. Também não há registros de roubos a outros objetos no local.

Ainda segundo o site, o crime foi descoberto por um dos funcionários do cemitério, que, ao chegar no local, notou a depredação às lápides. A suspeita é de vandalismo. Um inquérito para apurar o caso deverá ser aberto.

