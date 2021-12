Tubo de torre eólica que seguia para Caetité cai na BA-262

Um tubo de metal que compõe a estrutura de uma torre eólica rolou na pista após se soltar da carreta que a transportava pela BA-262, trecho da cidade de Anagé, no sudoeste baiano. O acidente ocorreu neste sábado, 12, durante uma curva na Serra dos Pombos.

Segundo informações do Blog do Anderson, o tubo teria puxado a carreta, que virou logo em seguida. A estrutura estava sendo transportada de Salvador para Caetité (a 647 km da capital baiana). Não houve feridos.

Por conta do acidente, o trânsito ficou lento na rodovia durante boa parte do dia. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para fazer a ocorrência e controlar o tráfego de veículos. O trânsito neste domingo, 13, está normal na região.

A passagem desses veículos pelas estradas da região, sobretudo na BA-262 e BR-030, é comum devido obras de empresas eólicas em Caetité.

