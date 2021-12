Tubarão é capturado vivo e agoniza em praia baiana

Um tubarão foi capturado vivo em Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabrália (a 734 km de Salvador). O animal ficou preso em uma rede de pesca e foi levado para a areia.

Com o tubarão ainda vivo, alguns pescadores enfiaram o dedo nos olhos e guelras do bicho, que agonizou fora d'água. Em seguida, um homem abre a barriga do bicho.

O animal media cerca de dois metros e meio e teve a carne distribuída entre os pescadores.

De acordo com o site Radar 64, a Ong Chauá identificou o tubarão como sendo da espécie tintureiro. A presença dele é normal no litoral baiano, mas não há registro de ataques desta espécie a pessoas.

