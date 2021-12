TRT5 abre inscrições para cadastramento de peritos, tradutores e intérpretes

As inscrições no cadastro de profissionais para prestação de serviços de perícia ou exame técnico, tradução e interpretação nos processos que tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) estão abertas desde ontem, 15.

Para o cadastramento é requisito a inscrição no Sistema de Assistência Judiciária da Justiça do Trabalho (Sistema AJ/JT), neste link, inclusive para os profissionais que já estão no banco de dados do Regional baiano.

Na página os profissionais podem obter as principais informações a respeito do cadastramento, acessar o Manual de Utilização do Sistema e ver os canais de comunicação e suporte, como os e-mails scj1@trt5.jus.br e sof_pericias@trt5.jus.br (este exclusivo para dúvidas sobre pagamento de honorários e questões tributárias e previdenciárias envolvidas).

