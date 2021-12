TRT reduz expediente e OAB procura STF para impedir

As unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) vão funcionar em um turno único a partir do dia 4 de abril. O atendimento em Salvador e no interior será das 8h às 15h30, de segunda a sexta. A exceção é para o funcionamento das Varas do Trabalho, que será das 9h às 14h.

Segundo o tribunal, as audiências marcadas em horários distintos serão realizadas normalmente até 29 de abril. A medida segue até 19 de dezembro. De acordo com o TRT, o 'turnão' tem como objetivo reduzir despesas.

Contrária à redução, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção Bahia, protocolou nesta terça, 29, uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão da decisão do TRT de reduzir o expediente. A instituição alega que trabalhadores e advogados seriam prejudicados com a medida.

