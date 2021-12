TRT-BA retira site do ar para evitar ataques cibernéticos

Devido a relatos de ataques cibernéticos em órgãos públicos e empresas privadas de mais de 70 países, o TRT-BA (Tribunal Regional do Trabalho - 5ª Região), retirou do ar o acesso à internet desde as 15h desta sexta-feira, 12.

A medida foi como forma de prevenção, já que não foi detectada tentativa de ataque ao TRT-BA. Conforme a assessoria do órgão, os funcionários foram orientados a desligarem os computadores por motivo de segurança.

Com a retirada do site do ar, o Processo Judicial Eletrônico (PJE) está inacessível, além de outros serviços. Ainda não há previsão para normalização do sistema.

Mais de 70 países foram alvo do ciberataque nesta sexta, 12, afetando diversas instituições públicas e privadas indiscriminadamente. No Brasil, sites de empresas e órgãos públicos saíram do ar.

