TRT-5 lança aplicativo com teor de processos trabalhistas

Juízes, advogados, empresas, trabalhadores e toda a população baiana terão acesso ao Poder Judiciário na palma da mão. Nesta quarta-feira, 25, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT 5ª Região) lançou o aplicativo TRT5-Mobile.

O projeto pioneiro no sistema judiciário, com destaque no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visa facilitar a vida de trabalhadores e profissionais que precisam acompanhar a movimentação de processos no TRT.

Segundo a presidente do TRT, desembargadora Maria Adna Aguiar, o aplicativo é uma solução criativa devido ao corte orçamentário que a instituição sofreu. "Este aplicativo é para facilitar o atendimento", explicou, durante a cerimônia de apresentação, na sala de sessões do pleno, em Nazaré.

O juiz auxiliar da presidência, Firmo Leal Neto, informou que a ideia de criar o aplicativo surgiu da necessidade de divulgar informações. "É algo inovador , pois as informações são transparentes e de fácil acesso", completou o gestor.

Plataformas

Criado há três meses por uma equipe de seis funcionários da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT 5ª Região, o TRT5 Mobile está disponível, inicialmente, para smartphones com sistema operacional Android. Daqui a 20 dias, quem usa IOS também poderá baixar a nova ferramenta.

O programa gratuito possui seis ícones com algumas funcionalidades: consulta processual, jurisprudência, notícias, processos favoritos, pauta e notificações.

Lá é possível acompanhar processos, acessar notícias da instituição, gerar boletos e consultar locais de audiência em todas as varas do estado da Bahia.

A diretora de tecnologia da informação, Érica Rossiter, destacou que a ferramenta é uma experiência embrionária e tem muitas funcionalidades a serem desenvolvidas. "Está no começo, mas podemos considerar o projeto robusto por ter inúmeras possibilidades de notificações", diz, após explicar que, dentro de cada ícone, há várias informações e toda a base de processos do TRT, tanto físicos quanto eletrônicos, pode ser acessada pelo aplicativo.

"A equipe vai continuar trabalhando para agregar outras funcionalidades não só jurídicas como também administrativas", confirmou a servidora.

