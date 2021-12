Tropas do exército encerram operação após greve da PM

As tropas do Exército recrutadas para reforçar a segurança durante a greve de policiais militares , foram dispensadas nesta sexta-feira, 25. O governador Jaques Wagner solicitou à presidente Dilma Rousseff, a retirada do decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Decretada para garantir a segurança da população durante a greve da Polícia Militar, a GLO foi mantida após o fim do movimento paredista até a normalização do policiamento.

As tropas federais, que atuavam na Bahia desde o dia 16 de abril, sob o comando do comandante da 6ª Região Militar, general Racine Bezerra Lima, permanecem apenas na cidade de Buerarema, onde existe um conflito entre produtores rurais e indígenas.

