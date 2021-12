Troca de tiros durante assalto deixa cinco mortos em Itanhém

Um policial militar e quatro suspeitos de assaltar uma agência do Banco do Brasil morreram durante uma troca de tiros, nesta quarta-feira, 5, no município de Itanhém, no extremo sul da Bahia.

De acordo com informações da Delegacia Territorial, dois PMs foram baleados em uma perseguição, e um deles não resistiu aos ferimentos. O outro policial, identificado como Alves, foi atingido com um tiro na cabeça. O PM foi encaminhado para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e permanece internado. Alves passou por uma tomografia e, segundo o plantão médico, passará por uma cirurgia de risco.

Investigações da polícia apontam que, pelo menos, oito assaltantes participaram do assalto a agência em Itanhém e, entre esses, quatro ainda estão foragidos. As informações são do site Liberdade News.

