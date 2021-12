Troca de tiros assusta estudantes e moradores em Cachoeira

Uma intensa troca de tiros nas proximidades da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), na cidade de Cachoeira (a 110 km de Salvador), assustou estudantes da instituição e moradores na noite desta quinta-feira, 23.

De acordo com informações preliminares da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cachoeira), supeitos teriam feito uma pessoa refém e entraram em confronto com policiais em frente à UFRB.

Até as 22h, policiais continuavam na região. As causas do tiroteio ainda são desconhecidas. Também não há informações sobre feridos.

