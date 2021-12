Tripulantes são resgatados pelo Graer após 48 horas à deriva

Os tripulantes Lidio da Silva, de 67 anos, e Fabrício Costa de Jesus, 39, foram resgatados por um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), na tarde desta terça-feira, 5, após ficarem cerca de 48 horas à deriva no mar.

O barco, de nome Rio Sena, foi localizado em Ponta de Aratuba, na Ilha de Itaparica. A dupla, que passa bem depois do incidente, havia saído da localidade de Gamboa, em Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, no último domingo, 3. Possíveis causas do incidente não foram divulgadas pelo Graer nem Marinha.

Em nota enviada pelo Comando do 2º Distrito Naval, a Marinha informou que na madrugada de segunda-feira, 4, foi avisada que tinha uma embarcação à deriva no mar, na altura da Ilha de Itaparica.

Ainda segundo a Marinha, após contato com um dos ocupantes da embarcação, a Capitania dos Portos da Bahia recebeu a informação de que o barco estava fundeado em segurança nas proximidades da praia de Aratuba, aguardando reboque.

Porém, nesta terça, o dono da embarcação fez um novo contato com a Capitania dos Portos e informou que o saveiro ainda não havia sido localizado. Equipes de busca da Marinha e do Graer foram acionados e os tripulantes resgatados.

adblock ativo