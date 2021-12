Tripulantes são resgatados após embarcação francesa ficar à deriva na Bahia

Dois tripulantes da embarcação francesa Prince de Bretagne, que participam da regata Transat Jaques Vabre, foram resgatados na manhã desta quinta-feira, 16, após o veleiro onde estavam ficar à deriva devido a uma falha no motor e a quebra do mastro.

O acidente aconteceu por volta das 17h desta quarta-feira, 15, na altura da Barra do Itariri, na cidade do Conde (a 185 quilômetros de Salvador). A organização informou que a embarcação estava a poucos minutos de Salvador e que "o trimarã da classe Ultime da Transat Jacques Vabre navegava em mar calmo com cerca de 15 nós de vento na hora da quebra".

Logo após ser notificado, a Marinha iniciou as buscas na noite desta quarta. De acordo com o tenente Fernando, o veleiro foi encontrado por volta das 5h desta quinta, 16, com a ajuda do navio-Patrulha 'Guaratuba'. Os tripulantes foram resgatados, passam bem e seguiram para Salvador. A previsão é que eles cheguem no terminal marítimo da capital baiana às 16h.

A embarcação partiu da cidade de Le Havre, na França, com destino à capital baiana por conta da regata internacional que celebra os 516 da Baía de Todos-os-Santos. O primeiro veleiro a chegar a cidade foi o francês Sodebo Ultim', comandado por Tomas Coville e por Jean-Luc Nélias, na última segunda, 13.

adblock ativo