Trio suspeito de roubar carga de roupa é detido em Rio Real

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira, 27, suspeitas de tráfico de drogas no município Rio Real (distante a 202 km de Salvador), no nordeste do estado. As informações são da Polícia Militar (PM-BA).

De acordo com as equipes de policiamento, as guarnições receberam informações anônimas de que o grupo estava vendendo drogas, no bairro da Salgadeira, no município. Ao chegarem no local, a polícia prendeu Vagno Evangelista dos Santos, 30 anos, André Souza Santos, 32 anos, e Cristina Gonçalves dos Santos, 26 anos.

Na ação, o trio foi localizado com um revólver calibre 32, um simulacro de pistola, nove pinos de cocaína, uma espingarda artesanal, R$ 1.211 em espécie e dois sacos contendo cerca de 200 peças de roupa novas.

Segundo o comandante da PM, os suspeitos foram questionados acerca da carga de roupas e eles declararam que vinham participando de vários roubos de carga há cerca de seis meses na região.

Em outro local, onde eles informaram que haviam mais mercadorias roubadas, os PMS encontraram 146 caixas de macarrão, 26 caixas de geleia, 16 caixas de mostarda, quatro de milho verde, um aparelho de som e quatro veículos modelos Pálio, Gol, Corsa Hatch, e uma moto Honda CG 125, utilizados nos assaltos.

Os suspeitos foram encaminhados para Delegacia Territorial de Alagoinhas onde foram autuados.

