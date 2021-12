Trio suspeito de integrar quadrilha é preso em Itabuna

Suspeitos de integrar uma quadrilha foram presos na manhã deste sábado, 26, em Itabuna (distante 422 km de Salvador).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), dois homens e uma mulher foram presos após uma denúncia anônima sobre cerca de 10 suspeitos que atacariam grupo rival.

O restante do grupo conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia. Junto com o trio foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois revólveres calibres 38 e 32, carregador, munições, porções de maconha e crack, uma balança e um binóculo.

"Agimos com cautela e evitamos um confronto, que poderia colocar em risco os moradores do bairro. Continuamos com equipes no perímetro e a população pode ajudar denunciando através do telefone 181 (Disque Denúncia)", destacou o comandante da Cipe Cacaueira, major Ricardo Silva.

