Trio suspeito de chacina em Lauro de Freitas morre após confronto com a polícia

Três homens suspeitos de participarem na morte de cinco pessoas foram mortos após confronto com a polícia neste domingo, 19, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

>> Cinco pessoas são mortas a tiros em Lauro de Freitas

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Robson Rodrigues dos Santos e outros dois homens, ainda não identificados, teriam participado da chacina que deixou cinco mortos, sendo dois adolescentes, também em Lauro de Freitas.

Os suspeitos foram identificados pela polícia na localidade conhecida como Lagoa dos Patos. O trio reagiu à abordagem policial e foi atingido. Todos foram socorridos, mas não resistiram.

Tráfico

Investigações preliminares dão conta de que as mortes estão relacionadas à disputa pelo tráfico em Portão. Segundo a SSP-BA, no momento da abordagem, o trio comemorava as mortes ocorridas no dia anterior.

Com os suspeitos foram apreendidos duas pistolas calibres 9mm, mesmo tipo de arma utilizada nas mortes, e um revólver calibre 38. Exames balísticos serão realizados com o objetivo de confirmar a autoria das mortes.

O caso é investigado pela 34a Delegacia Territorial e pela Delegacia de Homicídios Múltiplos.

Sexta vítima

Além das cinco pessoas mortas, uma sexta vítima, identificada como Arthur Silva de Jesus Moreira, 23 anos, sebreviveu a chacina e está internada no Hospital do Subúrbio, em Salvador. Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.

