Trio suspeito de assalto a banco em Barreiras morre em confronto com polícia

Três suspeitos de participarem de um assalto a banco em Barreiras, no dia 2 de maio, foram mortos em confronto com a polícia na tarde desta segunda-feira, 13, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as investigações sobre o grupo tiveram início logo após o crime e culminaram na localização de Dario Lucena de Lacerda, Júlio Rodrigues Valente e Douglas Bispo Carvalho em uma pousada em Ipitanga. Guarnições foram enviadas ao local e, recebidas a tiros, revidaram, atingindo os suspeitos.

Eles foram socorridos para o Hospital Menandro de Farias mas não resistiram aos ferimentos.

Com o trio foram apreendidos uma pistola 380 e dois revólveres calibre 38. As investigações continuam com o objetivo de localizar os demais integrantes do grupo.

