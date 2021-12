Trio suspeito de aplicar golpe em idosos é preso em Coaraci

Duas mulheres e um homem do Espírito Santo foram presos na tarde desta quarta-feira, 23, suspeitos de estelionato. O trio foi localizado momentos após terem aplicado um golpe contra idosos em uma agência bancária de Coaraci (a 329 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os três suspeitos estavam hospedados em uma pousada em Coaraci, e teriam chegado no banco acompanhados de alguns idosos. Ao desconfiar da atitude, um funcionário da instituição financeira acionou a Polícia Civil, que localizou o trio com documentos falsos.

Informações preliminares indicam que o grupo tentaria sacar benefícios previdenciários das vítimas. Os três foram encaminhados para Delegacia da Polícia Federal de Ilhéus.

