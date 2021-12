Trio preso em Nazaré escondia drogas em muro de igreja

Três jovens que utilizavam o muro de uma igreja para esconder drogas foram presos no município de Nazaré na última segunda-feira, 27. Washington Santos Souza Filho, de 22 anos, Sivaldo Santos Nascimento, 20, e Everton Silva da Silva, 18, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo a polícia, o trio colocava as drogas em sacos plásticos amarrados com fio de nylon e os lançavam sobre o muro da igreja, localizada no bairro Santa Rita. Os entorpecentes ficavam escondidos dos transeuntes e só podiam ser alcançados quando os fios, transparentes, eram puxados. Investigadores da Delegacia Territorial (DT) local já investigativam denúncias na região e encontraram os pacotes.

Os sacos continham 164 trouxinhas de cocaína, 96 pedras de crack e 39 buchas de maconha. Washington, Sivaldo e Everton afirmaram no interrogatório que tinham comprado as drogas na localidade da Gamboa, em Nazaré, mas não delataram o fornecedor. Eles estão custodiados na carceragem das DT/Nazaré, onde aguardam transferência para o Presídio de Valença, ainda de acordo com a Polícia Civil.

