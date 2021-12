Trio faz 15 pessoas reféns em tentativa de assalto frustrada

Dois homens foram presos após uma tentativa frustrada de assalto a um supermercado na cidade de Vitória da Conquista (distante a 556 km de Salvador), na região sudoeste da Bahia, nesta terça-feira, 1º.

De acordo com informações da delegacia da cidade, os dois criminosos e outro comparsa, que conseguiu fugir, mantiveram 15 pessoas (entre clientes e funcionários) reféns no estabelecimento, localizado na zona oeste do município.

O que os criminosos não esperavam era que uma viatura da Polícia Militar passasse pelo local bem na hora do assalto.

Ao avistar a polícia, um dos bandidos fugiu pela porta dos fundos do estabelecimento. Os outros dois permaneceram no local com os reféns, que só foram liberados após cerca de uma hora de negociação.

A dupla se rendeu e foi presa pela PM. Com eles, foram apreendidos celulares, um revólver e uma quantia no valor de R$ 1 mil.

Conforme a polícia, no momento em que eram conduzidos até a viatura, os criminosos sofreram uma tentativa de linchamento por populares que estavam no local.

Os assaltantes foram levados para o Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP). O comparsa está sendo procurado. Apesar da ação criminosa, ninguém ficou ferido.

