Trio é preso suspeito de traficar drogas em Camaçari

Três homens, suspeitos de tráfico de drogas, foram presos por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial (PI), na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram detidos Geovane Martins Silva, Lucas Nascimento de Jesus e Leandro Alves Santos.

“Quando a guarnição se aproximou dos criminosos eles tentaram fugir, mas logo foram capturados. Na abordagem encontraram as drogas com Geovane”, contou o comandante da CIPE Polo Industrial, major Orlando Rodrigues. As prisões ocorreram neste sábado, 19, mas foram divulgadas pela SSP neste domingo, 20.

O trio foi encaminhado para 18ª Delegacia Territorial, em Camaçari.

adblock ativo