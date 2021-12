Trio é preso suspeito de furtar animais em Sobradinho

Três homens foram presos, na tarde desta segunda-feira, 16, suspeitos de furtarem animais de uma fazenda localizada em Sobradinho, próxima a cidade de Juazeiro, região norte da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, Welson Monteiro da Silva, Joadson Ribeiro Nunes Barbosa e Caiq Monteiro da Silva confessaram o furto dos animais. Eles estariam transportando dez ovelhas amarradas em um veículo Fiat Palio.

De acordo com o delegado da 74ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Marcos Antônio Rodrigues, diligências realizadas horas depois do flagrante levaram à localização do proprietário.“Identificamos o dono dos animais, que confirmou o furto e reconheceu as ovelhas como as de sua propriedade”, relatou o delegado.

O trio está custodiado na unidade policial, à disposição da Justiça.

