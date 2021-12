Trio é preso por tentativa de fraude em FGTS na Bahia

Três homens foram presos em flagrante nesta quarta-feira, 15, por tentarem sacar valores em contas do FGTS fraudadas por eles, no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta, 16, o trio foi preso em uma agência da Caixa Econômica Federal, após a própria unidade bancária acionar a polícia.

Os suspeitos têm 49, 47 e 20, sendo que os dois primeiros são do estado do Paraná e o outro de Santa Catarina.

Em um hotel do município onde eles estavam hospedados, foram encontrados diversos documentos de identidade falsificados, extratos do FGTS em nome de vítimas, comprovantes de residência fraudados, dinheiro e um veículo com licença de Salvador.

Presos em flagrante por crime de estelionato, os criminosos estão à disposição da Justiça.

