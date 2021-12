Trio é preso por homicídio e ocultação de cadáver

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira, 28, suspeitas de homicídio e ocultação de cadáver no município de Correntina, no Oeste do estado.

Conforme a polícia, Valdeci Martins das Virgens, Eronaldo Silva de Matos e a sua companheira Alcilene Alves de Jesus, são suspeitos de matar e esconder o corpo de Lucas Souza Santos, em maio deste ano. A vitima foi agredida e asfixiada, e seu corpo foi encontrado, em um rio, enrolado em um lençol.

Com os mandados deferidos pela Justiça, policiais se deslocaram até o município de Feira da Mata, onde prenderam Eronaldo e Alcilene, enquanto Valdeci foi capturado em Correntina. Os três deverão ser encaminhados para o sistema prisional.

adblock ativo