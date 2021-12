Trio é preso por envolvimento em crimes no interior do estado

Apontados por envolvimento em crimes na cidade de Rafael Jambeiro (distante a 179 km de Salvador), Welton Santos Coelho, Luís Antônio Santos Oliveira e Genilson de Oliveira Nascimento foram presos durante operação conjunta da polícia no interior do estado.

Segundo informações da Polícia Civil, o trio é suspeito de latrocínio e roubos ocorridos naquela região. Denominada de "Rafael Jambeiro em Paz", a ação foi realizada este mês e contou com equipes das Delegacias Territoriais (DT) de Feira de Santana, Rafael Jambeiro e Santo Estevão, além da Polícia Militar (PM-BA).

Welton Santos e Luís Antônio foram detidos em Santo Estevão e Feira, respectivamente, por um latrocínio (roubo seguido de morte), em Rafael Jambeiro, no último dia 6. Genilson de Oliveira foi flagrado com a motocicleta da vítima. A arma utilizada no crime também foi apreendida.

Autuado por receptação, Genilson de Oliveira segue à disposição da Justiça. Já os outros dois suspeitos serão encaminhados ao sistema prisional.

