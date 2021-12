Trio é preso por envolvimento em chacina em Lençóis

Um homem e duas mulheres foram presos, na noite de terça-feira, 8, por suposto envolvimento em uma chacina que vitimou seis pessoas, ocorrida na madrugada da última segunda-feira, 7, na cidade baiana de Lençóis, na região da Chapada Diamantina. Outras duas pessoas estão sendo procuradas. O crime teria relação com o controle de venda de drogas na área. As prisões foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 9.

Foram presos Indira Luanda Ferreira Barbosa, 44 anos, conhecida como “Indira Professora”; Ana Paula Gomes Santos, a “Ana Paula de Birau”, 35 anos; e Gilvan Santos de Jesus, 26 anos. Participaram das prisões equipes da 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Seabra, da Delegacia Territorial (DT) de Lençóis, da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati), do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e da Polícia Militar.

De acordo com a polícia, o trio faz parte de uma quadrilha que seria liderada pelo traficante Leonardo da Silva Moraes, conhecido como "Leo Careca", 29 anos, que está sendo procurado pela polícia. Outro que está sendo procurado é Alef da Silva Alves, 24 anos, que teria sido responsável por levar o trio até o local do crime e depois ajudar na fuga do grupo. Ele conseguiu escapar do cerco policial.

Segundo o coordenador regional de Seabra, delegado Marcus Alessandro Araújo, as investigações conduzidas pela delegada Mariella Silveiro, da DT de Lençóis, revelaram que Gildásio Bispo das Neves, o "Leixão", 51 anos, controlava o tráfico na localidade de Iúna, povoado quilombola, e era o principal alvo do grupo criminoso.

"Leixão" teria sido executado, com outros cinco comparsas, a mando do "Léo Careca", por estar comercializando droga para um rival de Léo, conhecido como "Naninho", da região de Irecê.

Também foram mortos Adeilton Brito de Souza, o "Boga", 22 anos; Cosme do Rosário da Conceição, 49 anos; Marcos Pereira da Silva, 31 anos; Valdir Pereira Silva, 28 anos; e um sexto homem ainda não identificado.

A polícia informou que encontraram na casa de Indira, em Tanquinho de Lençóis (ela é apontada como responsável pela contabilidade da quadrilha), pés de maconha e porções da droga já embaladas para venda. Ana Paula e Gilva, que atuariam como olheiros e vendedores do material ilícito, também estavam no local.

Todos foram presos e autuados em flagrante por tráfico, além de responder a inquérito por homicídio.

