Trio é preso por aplicar golpe de R$ 16,2 mil em Jeremoabo

Três homens foram presos no município de Jeremoabo (distante a 388 km de Salvador), nesta terça-feira, 10, suspeitos de aplicar um golpe de R$ 16,2 mil na empresa Ceda Rações. Outros dois envolvidos no crime são procurados pela polícia.

De acordo com os investigadores, a quadrilha comprou 600 sacos de ração na empresa, com 30 kg cada, utilizando como pagamento um cheque de terceiro no valor de R$ 16,2 mil. No momento da compra, um dos integrantes do grupo criminoso assinou o documento como se fosse o dono do cheque.

O delegado Ailton Souza, titular da Delegacia de Jeremoabo, que coordenou a investigação e prisão dos suspeitos, informou que os cinco serão indiciados por estelionato e associação criminosa.

