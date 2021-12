Trio é preso em Juazeiro por tráfico de drogas e roubo de veículos

Três homens foram presos durante uma operação policial realizada no final da noite desta terça-feira, 28, em Juazeiro (a 530 quilômetros de Salvador). A quadrilha atuava no município com o tráfico de drogas e o roubo de veículos, principalmente motos.

Rodrigo Barbosa, conhecido como "Saruê", foi preso momentos depois de roubar uma motocicleta na cidade. Ele foi alcançado pelos policiais no bairro Juazeiro VIII. Ao ser detido, ele acabou confessando que teria roubado o veículo e ainda informou a localização dos comparsas. Um simulacro de pistola foi apreendido com o suspeito.

De acordo coma Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), também foram presos Lucas Rocha de Almeida e André Luiz Ribeiro Gonçalves.

Lucas é apontado pela SSP-BA como responsável pela captação de compradores e negociação dos veículos roubados. Já André informou que passou uma moto para um outro comparsa de prenome Erik em Petrolina, em Pernambuco.

Segundo a SSP-BA, foram encontrados em uma casa no bairro pernambucano de Vila Eulália 15 quilos de maconha, um quilo de cocaína e cerca de um quilo de crack. O local era supostamente usado por Erik.

"Erick conseguiu escapar, mas com certeza por pouco tempo. Seguiremos com a investigação conjunta com a Polícia Civil pernambucana, pois sabemos da participação de outros criminosos", informou o delegado Góis.

