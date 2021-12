Trio é preso em Camaçari com 600 pinos de cocaína

A polícia apreendeu, nesta sexta-feira, 7, mais de 600 pinos de cocaína e cerca de dois quilos de droga prensada, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com o delegado titular da 18ª DT/Camaçari, Bruno Oliveira, parte do material estava com Daiane dos Santos da Silva, de 22 anos, e Giovane Santos de Lima, 21.

Eles foram flagrados na Rua da Toca do Pão com as drogas prontas para a venda. Já Luís Carlos de Jesus estava num imóvel, naquela região, onde foi apreendido o restante do material.

Os três foram autuados em flagrante e seguem custodiados na carceragem da 18ª DT/Camaçari, à disposição da Justiça.

