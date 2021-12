Trio é preso com mais de 650 papelotes de cocaína em Ilhéus

Apontados pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, Rafaela Pereira Silva, de 29 anos, Vinicius Oliveira Alves, 21, e Douglas Luz dos Santos, 26, foram presos com mais de 650 papelotes de cocaína em Ilhéus (distante a 472 km de Salvador), no sul do estado, na terça-feira, 29.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), porções de cocaína, que fracionados para comercialização renderiam cerca de 665 papelotes, foram encontrados por investigadores da 1ª Delegacia Territorial (DT/Ilhéus) na bolsa da Rafaela. No imóvel onde eles estavam, os agentes localizaram uma outra quantidade da droga.

No local, ainda foram apreendidos 11 aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.130 em dinheiro, três munições calibre 38 e sacos para embalar drogas. Anotações do tráfico, além de cartas trocadas com internos do sistema prisional, dando ordens a quadrilhas, também foram encontradas.

Após diligências, os investigadores localizaram a casa onde reside a companheira de Vinícius, na qual foram apreendidos crack, cocaína e maconha, duas balanças de precisão, outros cadernos de anotações do tráfico e mais material para embalagem de drogas.

O trio foi preso em flagrante e encaminhado junto com o material para a delegacia, onde estão à disposição da Justiça.

