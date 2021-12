Trio é preso com carro roubado em Itinga

Três homens foram presos após serem flagrados com um carro roubado em Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O carro encontrado com Luciano da Silva, Edney Leandro Santos de Santana e Israel Jorge Natividade da Silva Júnior já estava com uma placa clonada.

A picape Fiat Strada, de cor branca, foi roubada no dia 10 de agosto na Estrada Velha de Campinas, em Pirajá. Após o flagrante, o trio foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde eles foram autuados.

