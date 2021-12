Trio é preso após sequestrar motorista de aplicativo

Três homens foram presos na madrugada desta quarta-feira, 11, em Barra Grande (a 276 quilômetros de Salvador). Os suspeitos estão envolvidos no sequestro do motorista de aplicativo Diego Paranaguá Ferreira, que ocorreu no dia 29 de junho.

A vítima foi liberada no entroncamento de Salinas das Margaridas após ficar 11 dias preso em um cativeiro localizado em Coroa, em Vera Cruz.

Anildson Vieira dos Santos, de 42 anos, o filho Aixon Brendo Ribeiro Vieira dos Santos, 18 anos, e Rafael Silva Santos foram presos por investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Os suspeitos responderão por extorsão seguido de sequestro e serão apresentados em audiência de custódia. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

