Trio é impedido de roubar R$ 100 mil em Simões Filho

Um trio foi interceptado por equipes da Polícia Militar da Bahia (PMBA), ao tentar realizar um roubo de R$ 100 mil, na Ceasa de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, nesta sexta-feira, 13.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais montaram campana e impediram que Alessandro Santos de Carvalho, Paulo Sergio Dias de Sousa Junior e Anderson Luis Silva dos Santos roubassem um malote com o dinheiro.

Os suspeitos reagiram e atingiram de raspão o homem que estava com a quantia, além de entrar em confronto com as forças de segurança.

Ainda de acordo com a SSP, um dos suspeitos, Anderson, acabou ferido e chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Os outros dois suspeitos foram presos em flagrante e junto com o trio foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, um revólver calibre 38, carregador, munições, um carro modelo Gol, uma motocicleta modelo Bros e três celulares.

O diretor do Draco, delegado Marcelo Sansão ainda informou ao órgão que que o possível líder do bando não estava na tentativa de roubo, mas já foi identificado e está sendo procurado.

