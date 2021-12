Trio é flagrado ao tentar matar motorista de aplicativo durante assalto

Um jovem de 18 anos suspeito de tentar assassinar um motorista de aplicativo para roubar o veículo foi preso na tarde desta terça-feira, 27, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Conforme informações da Polícia Civil, Thierry da Apresentação Silva e um adolescente de 17 anos teriam solicitado uma corrida do bairro do Cabula, em Salvador, para a região de Areia Branca. No local indicado, uma adolescente também de 17 anos aguardava a dupla armada com facas.

Após entrar no veículo, o trio atacou o motorista. Enquanto os adolescentes esganavam o homem, Thierry desferia golpes de faca no condutor do automóvel. Apesar de ferido, a vítima fugiu por meio de um matagal, após colidir o carro no acostamento.

O suspeito foi detido em flagrante por roubo e corrupção de menores. Os adolescentes foram levados à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) e estão à disposição do Ministério Público (MP).

