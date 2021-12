Trio é detido por tentativa de homicídio em Eunápolis

Três jovens foram presos neste domingo, 13, após serem apontados como suspeitos de terem envolvimento em uma tentativa de homicídio em agosto do ano passado, no bairro Itapuã, em Eunápolis (a 647 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Lázaro da Glória Carvalho Júnior, 19 anos, André da Silva Santana, 18 e Anderson Oliveira de Souza, de 22 anos, ainda teriam participado de um ataque criminoso contra um grupo de rivais na rua Monte Serrat, no bairro Santa Lúcia no mesmo município.

Além do trio, outros integrantes do grupo identificados como Ilmar Barbosa de Oliveira Júnior, Maurício Almeida de Jesus e Michael Fernando Guimarães Rocha continuam sendo procurados pela polícia. “Trabalhamos de forma integrada na região e estamos sempre dando apoio a essas operações, e vamos continuar no encalço desses três foragidos da Justiça”, declarou o comandante da Rondesp Sul, major Telmo Carvalho.

