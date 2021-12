Trio é detido e adolescente apreendido com armas e drogas em Ruy Barbosa

Um adolescente de 17 anos e outros três homens foram conduzidos no domingo, 5, para a delegacia de Ruy Barbosa (a 321 km de Salvador), após serem flagrados com drogas e arma, em duas ações distintas.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), uma das apreensões ocorreu no bairro Boa Vista, onde a polícia localizou um suspeito de tráfico conhecido como "Manguila" e o menor. Com a dupla, foram localizados 43 embalagens para armazenar drogas e nove porções de maconha.

Em outra ação, a polícia prendeu dois homens armados na quadra poliesportiva do bairro Alto do Cruzeiro. Os suspeitos estavam em posse de um revólver calibre 32 e munições. As operações foram motivadas por denúncias anônimas.

adblock ativo