Trio é detido com drogas e armas no Arraial D Ajuda

Três homens foram presos nesta quinta-feira, 10, após serem flagrados com drogas e armas em Arraial D Ajuda, no distrito do município de Porto Seguro (a 713 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da Policia Civil, Cristiano Aparecido Domingues de Oliveira, o Japa, de 42 anos, João Batista de Oliveira, 65, devem responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo enquanto Diego Oliveira Magalhães, 25, será indiciado por tráfico de drogas.

Com os suspeitos foram apreendidos dois revólveres de calibre 38, uma pistola, 15 munições, maconha, cocaína, haxixe, uma balança de precisão e dois mil pinos usados para o armazenamento e comercialização dos entorpecentes. O material foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo