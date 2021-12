Trio é detido com 24 kg de maconha na Grande Salvador

Vinte e quatro kg de maconha foram apreendidos no domingo, 1°, durante ações da Polícia Militar (PM-BA), em Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana (RMS). Três suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas foram presos.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), após prender Ingrid Stephanie Costa na rua Simone Barradas, em Jardim Nova Esperança, na capital baiana, os policiais chegaram até o comparsa Luis Antunes Cordolino, na localidade de Vida Nova, em Lauro de Freitas, onde apreenderam dois sacos com maconha.

Questionado sobre a origem da droga, Luis informou que a adquiriu com Jailton Araújo Santos, também conhecido como 'Pio'. As equipes policiais se deslocaram até a casa do suspeito e encontraram mais 22 sacos da erva.

Ingrid, Luís, Pio e todo o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes, na Av. ACM.

