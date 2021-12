Trio de adolescentes é apreendido com arma e itens roubados

Três adolescentes de 17 anos foram apreendidos por policiais militares na manhã desta terça-feira, 9, no município de Irecê. Os jovens portavam uma arma de fogo e objetos que haviam sido roubados, segundo informações da Polícia Militar.

A PM foi acionada sobre um roubo que havia acontecido às 7h no centro comercial do município. Dois dos adolescentes foram apreendidos nas imediações da Praça Clériston Andrade, com os itens que haviam sido roubados das vítimas: dois celulares, um relógio e a quantia de R$ 240. Um dos adolescentes portava ainda uma pistola da marca Taurus, calibre 6,35 mm, com dois cartuchos intactos.

No momento da abordagem, os dois confirmaram a autoria do crime e de outros roubos cometidos na noite de segunda-feira, 8, ainda de acordo com a Polícia Militar. Eles revelaram que os produtos dos outros roubos estavam escondidos no bairro Loteamento Fernandes. No local indicado, os PMs encontraram diversos celulares, relógios e um aparelho de vídeo game que estavam sendo guardados por um terceiro adolescente.

Os três infratores, a arma de fogo encontrada e os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia de Irecê. O trio foi reconhecido nesta terça pelas vítimas dos roubos ocorridos na noite de segunda-feira.

