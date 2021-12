Trio assalta ótica e faz reféns em Alagoinhas

Uma mulher e dois homens assaltaram uma ótica e mantiveram três funcionários e clientes reféns nesta quarta-feira, 24. O crime, que foi registrado por câmeras de segurança, ocorreu por volta das 12h ocorreu no centro da cidade de Alagoinhas (a 122 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do site Aragão Notícias, um dos suspeitos e a mulher anunciam o assalto, pegam um celular, enquanto o terceiro suspeito entra na ótica e pega um notbook encaminham as vítimas para um cômodo nos fundos do estabelecimento.

A suspeita entrega uma mochila ao comparsa e vários óculos e objetos são roubados. Durante a ação, ela ainda prova um óculos e se olha tranquilamente no espelho. Um funcionário e um cliente aparecem e a mulher os obriga a juntar-se com os demais reféns.

Dois notbooks, quatro celulares, oito óculos e R$ 245,00 foram roubados.

