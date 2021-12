Trio acusado de homicídio é preso em Arraial D'Ajuda

Luís Cláudio Rufino Santos, 41 anos, e André Luiz Climaco Nascimento, 23, foram presos em Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro, nesta segunda-feira, 15. A dupla é acusada de envolvimento no assassinato do dançarino Gerson Vieira de Souza, mais conhecido como "Axé", no dia 2 de julho. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 17, pela assessoria da Polícia Civil.

O terceiro acusado, Luís Fernando Barros Oliveira, está preso desde o dia 1º de setembro por violência familiar. Ele confessou participação na morte de Gerson e delatou os dois comparsas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o dançarino foi atraído até a rua da Capoeira, no centro comercial do distrito, onde foi atacado com estacas de madeira e um paralelepípedo pelos três homens. Em depoimento, Luís Cláudio afirmou que Gerson dirigiu palavrões à sua sobrinha, o que motivou o crime.

O dançarino sofreu traumatismo craniano e chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas faleceu no dia seguinte. Uma câmera de segurança instalada no local do crime captou a agressão e auxiliou na identificação dos autores do crime. Eles seguem custiodados e à disposição da Justiça Criminal, de acordo com a Polícia Civil.

adblock ativo